(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: suas preocupação e cuidados com pessoas próximas irão tomar muito de seu tempo. Interesses: quadro que mostra boa e acertada ação com dinheiro em dia de bom resultado também para seu trabalho e negócios. Evite a dispersão. Vida íntima e sentimentos: contenha reações com íntimos.