(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: momento positivo pelos bons aspectos em seu signo e no quadro geral do dia. Isso mostra harmonia e boa convivência. Interesses: acerto no trato com dinheiro e contratos e acordos. Esteja atento às mudanças no trabalho. Vida íntima e sentimentos: contentamento e alegria exposta.