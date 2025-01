(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: com bom trânsito em seu signo você se verá mais afável no trato pessoal evitando discussão sem sentido. Interesses: quadro benéfico para compromissos. Forte influência de pessoas estranhas será razão de contentamento no trabalho. Vida íntima e sentimentos: tenha mais paciência.