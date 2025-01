(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: hoje, com novos rumos na rotina pessoal, evite discussão que possa aprofundar problemas. Interesses: regência muito benéfica para a lida com seu dinheiro. Bom trato de questões profissionais com segurança e habilidade. Vida íntima e sentimentos: dia de romantismo e sensualidade.