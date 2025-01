(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: no fim do dia com a Lua em seu signo você pode ordenar e solucionar, com racionalidade, os pequenos obstáculos de rotina. Interesses: mudança de influências que se farão positivas trazendo inesperada vantagem no trabalho. Vida íntima e sentimentos: dia de muitas e boas surpresas.