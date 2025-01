(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: comportamento conciliador na relação com os mais próximos será hoje responsável por boas mudanças de ânimo e humor. Interesses: não se deixe levar pela insatisfação com problemas materiais. Vida íntima e sentimentos: dia de valorizar as atitudes mais conciliadoras e tolerantes.

sábado