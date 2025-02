(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: você vivencia fase de preocupação com pequenas demandas do cotidiano o que trará instabilidade ao seu humor e ânimo. Interesses: acerto e vantagens marcam sua lida com dinheiro do trabalho. Vida íntima e sentimentos: sensibilidade ampliada. Por isso, aja com calma e ponderação.