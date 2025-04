(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: motivando-se e deixando de lado comportamento exigente você terá uma boa oportunidade para se afirmar no trato pessoal. Interesses: bom momento em seus assuntos financeiros ou nos seus assuntos com bens de família. Vida íntima e sentimentos: ânimo afável com pessoas mais íntimas.