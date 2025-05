(23 de outubro a 21 de novembro) - A Semana: o período lhe será positivo no trato com os amigos por estabilidade com bom ânimo e humor. Interesses: você terá a possibilidade de ganho e lucros com seus negócios e profissão. Vida íntima e sentimentos: mostre-se mais tolerante. Risco de alguma decepção com pessoa bem próxima.

Tags:

Domingo