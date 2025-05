(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: com um quadro de equilíbrio você se compensará em dia benéfico na relação com o público. Interesses: momento de lucro e vantagem na especulação com títulos e papéis. Objetivo e metas alcançados na sua lida de trabalho. Vida íntima e sentimentos: quadro de preocupação com íntimos.