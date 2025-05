(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: quadro de facilidade e generosidade no trato com as pessoas. Intuição acertada. Interesses: surpresas agradáveis podem ocorrer nas finanças, pois você poderá hoje propor novos caminhos para o seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: solução de problemas em quadro íntimo afável.