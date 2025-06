(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: em momento pessoalmente tumultuado, procure se mostrar mais disposto ao diálogo em família. Interesses: um quadro positivo aponta vantagem com as finanças e a forma de ganhar dinheiro Receptividade para novos planos no trabalho. Vida íntima e sentimentos: entendimento e acerto.