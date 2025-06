(23 de outubro a 21 de novembro) - A semana: há aspecto que o fará enfrentar problemas com determinação, dons de mando e sentimentos fortes. Mas, aja de forma controlada. Interesses: dia de boa posição material e vantagem no trabalho. Vida íntima e sentimentos: com íntimos controle sua impaciência, insegurança e nervosismo.

