(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: há hoje um quadro de indicações pessoais tensas e inquietantes na lida pessoal e você terá suas ações questionadas e alguma oposição. Interesses: no campo material a fase é benéfica, embora com recomendação de cautela no trabalho. Vida íntima e sentimentos: conciliação e diálogo.