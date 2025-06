(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: procure hoje mudar seu ânimo e se posicionar de forma mais contida na lida com estranhos. Interesses: vantagens que vão se consolidar com o trabalho e nas finanças. Isso lhe trará maior tranquilidade. Vida íntima e sentimentos: procure agir com moderação nas questões com íntimos.