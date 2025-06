(23 de outubro a 21 de novembro) - A semana: momento astral que aponta forte tendência à solução fácil de demandas pessoais sob as boas influências presentes no cotidiano. Interesses: dias que irão compensá-lo por desgastes e dificuldade de trabalho e com seu dinheiro. Vida íntima e sentimentos: dê-se mais em objetividade.



Tags:

Domingo