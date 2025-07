(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: há hoje posicionamento pessoalmente instável e isso poderá torná-lo sensível e preocupado com possível mudança no trato pessoal. Interesses: o seu dia sugere quadro equilibrado nas finanças. Acerto com plano do trabalho. Vida íntima e sentimentos: evite distanciamento e solidão.

Quinta-feira