(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: hoje se consolidarão ambições e sonhos que encontrarão campo propício para sua materialização. Boa lida com assuntos do passado. Interesses: evite as despesas supérfluas e gastos não programados. Habilidade com o trabalho. Vida íntima e sentimentos: dia instável. Seja prudente.