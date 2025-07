(23 de outubro a 21 de novembro) - A semana: momento de ampliação de sua acuidade na lida com a rotina, especialmente no exercício da autoridade e sua expressão para os outros Interesses: acertado desempenho nos negócios que têm por meta lucros e ganhos. Dias de mudanças. Vida íntima e sentimentos: satisfação com os íntimos.

