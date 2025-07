(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: posição que o favorece nos problemas pendentes ligados à família. Interesses: um bom quadro afetará as suas finanças e o que se ligar a dinheiro. Bom quadro com suas ações no trabalho. Intimidade e sentimentos: não se deixe dominar pela precipitação e exercite a paciência.