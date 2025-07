(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: com vantagens moldando as questões a sua rotina o seja assertivo e mais otimista e seguro. Interesses: influência debilitada para as finanças e novas dívidas. Valorização por decisões e oportunidade no trabalho. Vida íntima e sentimentos: não se deixe levar primeiras impressões.

Quinta-feira