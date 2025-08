(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: com forte valorização pessoal o dia poderá lhe trazer resultados inesperados em questões pendentes com a família. Interesses: momento desaconselhado para a busca por solução de problemas em suas finanças. Quadro benéfico com o trabalho. Intimidade e sentimentos: mudanças bruscas de humor.