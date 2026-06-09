(23 de outubro a 21 de novembro) - A semana: um quadro de bons aspectos mostra que suas decisões estarão mais voltadas para problema no trato com questões sociais e de amigos. Interesses: motive-se com otimismo para novas opções na lida com seu dinheiro. Bom momento no trabalho. Vida íntima e sentimentos: muitas novidades.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Domingo


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