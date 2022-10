(21 de maio a 20 de junho) - Seu momento astral: com as posições do dia você estará mais propenso às realizações de significado nas relações sociais. Interesses materiais: apoio em pendências numa fase que pode se mostrar favorável para a relação com pessoas estranhas no trabalho. Vida Íntima: inquietação com íntimos.

