(21 de maio a 20 de junho) - A semana: período em que os seus assuntos pessoais passarão por algumas mudanças, nem todas positivas. Interesses materiais: fase que revela acentuada positividade em seus ganhos e dinheiro. Novidades com as tarefas de trabalho. Vida íntima: tendência a reações bruscas com os mais íntimos.