(21 de maio a 20 de junho) - Seu momento astral: quadro benéfico com novos rumos em sua rotina e boa relação com as pessoas no trato social. Interesses materiais: criatividade, empenho e maior determinação que a habitual fazem diferença nos desafios do trabalho. Vida íntima: equilíbrio que poderá ajudá-lo com íntimos.