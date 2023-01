(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: com aspectos favoráveis em seu signo procure se mostrar mais compreensivo e disposto ao diálogo, não se descuidando dos assuntos de família. Interesses: quadro que mostra acerto material. Isso terá influência no trabalho e na lida com seu dinheiro. Vida íntima: forte emotividade.

Tags:

Janeiro 2023