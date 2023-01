(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: você hoje terá oportunidade de se afirmar no trato social ao se motivar de forma otimista. Deixe de lado a insegurança e seja mais firme. Interesses: quadro favorável molda suas finanças e tarefas do trabalho. Vida íntima: posição afável com íntimos irá mudar seus ânimo e humor.

