(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: forte aspecto em seu signo gera a boa influência que molda este momento trazendo aura indicativa de maior capacidade de adaptação às mudanças. Interesses: no campo material são possíveis novos ganhos. Hoje, objetivos com as finanças serão atingidos. Vida íntima: seja tolerante.

Tags:

Janeiro 2023