(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: você hoje revelará determinação e segurança ao se deparar com desafios do cotidiano. Mas, tenha cautela e pense antes de agir. Interesses: vantagem para seus planos e projetos criativos com as finanças e trabalho. Vida íntima: sensibilidade ampliada em dia de amores favorecidos.