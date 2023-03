(21 de maio a 20 de junho) - A semana: dias em que a sua realização pessoal será marcada por dinamismo e muita atividade em suas ações na lida com questões e assuntos sociais. Intuição e premonições. Interesses: favorecimento no trato com finanças e fontes de renda. Vida íntima: surpresa com uma pessoa muito próxima.