(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: uma aura benéfica o fará levar sua rotina a campo no qual tudo lhe será muito mais fácil e acessível. Interesses: quadro propício para tratar das finanças. No trabalho procure agir com mais segurança e objetividade. Vida íntima: dia de carência afetiva e exagerada sensibilidade.