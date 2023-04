(21 de maio a 20 de junho0 - A semana: período que mostra mudanças nas relações sociais com o fortalecimento das novas amizades. Dias de boas novidades. Interesses: motive-se de forma mais otimista no trato com questões financeiras e procure dar maior atenção às obrigações de trabalho. Vida íntima: bom momento íntimo.