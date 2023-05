(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: momento que registrará pequenos e passageiros problemas com as pessoas próximas e mais ligadas à família. Interesses: boas indicações de regência material o verão mais aberto no trato com pessoas que partilham suas atividades profissionais. Vida íntima: surpresas com os íntimos.

Tags:

Quinta-feira