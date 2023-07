(21 de maio a 20 de junho) - A semana: dias de novos desafios na sua vida pessoal, campo no qual você agirá com percepção maior e mente aguçada. Relações compensadoras. Interesses: suas ações serão acertadas e gerarão bons resultados para o trabalho. Vida íntima: você deve se posicionar de forma confiante com íntimos.