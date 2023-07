(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: você hoje irá concentrar atenções e cuidado dos que o cercam. Faça com que isso se dê de forma afável sem reações que mostrem intolerância. Interesses: momento de in quietação e dúvida com problemas que envolvem dinheiro ou novos compromissos. Vida íntima: sentimentos expostos.

Tags:

sábado