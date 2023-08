(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: quadro de apoio em assuntos importantes ligados a pessoas da família. Interesses: suas ações, mais seguras, trarão mudanças com as quais você não contava. Isso vai marcar os seus atos no trabalho. Finanças protegidas. Vida íntima: surpresa com o inesperado de atitudes de íntimos.