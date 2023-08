(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: afetado por novidade com pessoa da família, procure aceitar apoio e conselho em suas decisões. Assunto envolvendo bens terá apoio. Interesses: você poderá implantar, com maior chance, suas iniciativas nos encargos com o trabalho. Vida íntima: reação de insatisfação com íntimos.

Tags:

Agosto 2023 | Quinta-feira