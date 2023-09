(21 de maio a 20 de junho) - Seu dia: a Lua hoje lhe trará aura propícia para que você dê curso ao seu entusiasmo e busque apoio de pessoas próximas nos assuntos sociais. Interesses: você poderá levar avante, com êxito, as novas iniciativas que tratem de ganho ou dinheiro do trabalho. Vida íntima: romantismo e emoções