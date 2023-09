(21 de maio a 20 de junho) - Destaque: o Sol regerá neste mês astral seus assuntos ligados à 5ª casa zodiacal influenciando suas atitudes emocionais, casos amorosos, filhos, os prazeres e diversão. Hoje: firma-se quadro de comportamento mais afável e voltado para assunto do dia a dia com as suas finanças e trabalho.

Tags:

sábado