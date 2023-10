(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: a Lua deixa em seu signo uma aura positiva para a avaliação e julgamento das questões de família. Interesses: dia de propício às novas ações relacionadas ao trabalho campo no qual você deve superar obstáculo e oposição. Acerto com as finanças. Vida íntima: seja menos impaciente.

Quinta-feira