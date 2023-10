(21 de maio a 20 de junho) - A semana: um bom aspecto rege seu signo e abre a semana com aura favorável e, por isso, suas atitudes devem refletir maior otimismo. Interesses: vantagens financeiras inesperadas em dias em que fatos novos o farão beneficiário de suas tarefas no trabalho. Vida íntima: surpresa com íntimos.