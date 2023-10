(21 de maio a 20 de junho) - A semana: forte aspecto irá se mostrar determinante com fatos passados sobre o seu ânimo em dias de boa vivência pessoal. Interesses: seja cuidadoso com os compromissos, numa fase de mudança de interesses e valores na sua lida com desafios do trabalho. Vida íntima: sensualidade e emoções.