(21 de maio a 20 de junho) - A semana: as boas posições do período lhe trarão influências benéficas por atitudes passadas em dias de lembranças de muito significado. Interesses: seja cuidadoso ao assumir compromisso em fase de mudança de rumos com a rotina de obrigações do trabalho. Vida íntima: sensualidade e emoções.