(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: os fatos e a sua disposição para se adaptar a situações delicadas ganharão destaque nas suas relações sociais e com atividades em público. Interesses: acerto em compromisso em um dia no qual as pessoas se mostrarão mais cooperativas. Vida íntima: sentimentos e emoções expostos.

Quinta-feira