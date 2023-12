(21 de maio a 20 de junho) - A semana: com boa regência haverá para esta semana aura de vantagem pessoal com valorização das suas atitudes e decisões. Interesses: desempenho prático e mais dinâmico na lida com seu trabalho. Boa indicação em torno das finanças. Vida íntima: fase favorável para novos assuntos afetivos.