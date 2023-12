(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: sábado de posições que apontam sensibilidade mais acentuada e presente no trato com parentes. Interesses: boa posição para os seus compromissos financeiros. Vida íntima: no campo afetivo dê às suas atitudes maiores tolerância e compreensão, evitando as discussões ou confrontos.

Tags:

sábado