(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: um bom trânsito lhe trará maior praticidade para lidar com os desafios de momento de destaque para senso de oportunidade e equilíbrio. Interesses: bom aspecto no trato com dinheiro e bens em momento de lazer e comemoração. Vida íntima: evite a crítica fácil e reações negativas.