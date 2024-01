(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: as posições para o seu signo acentuam hoje os dons de versatilidade e curiosidade nos seus atos com muito senso empreendedor. Interesses: momento de acertadas atitudes nas tarefas do trabalho em dia de novos e inesperados ganhos. Vida íntima: comportamento contido na lida íntima.