(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: o seu ânimo ao enfrentar a rotina poderá mudar os rumos de suas decisões. Por isso, seja otimista. Interesses: momento de se preocupar com dívidas em dia que lhe reserva um bom posicionamento com forte sentido de realização no trabalho. Vida íntima: quadro afável com os íntimos.